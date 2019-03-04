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18:34 04.03.2019

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, впервые с начала года применивших танки

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Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, впервые с начала года применивших танки

С начала суток понедельника, 4 марта, по 18.00 боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с применением танков, артиллерийских систем и минометов, вследствие чего был убит один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В общем вооружение, запрещенное минскими договоренностями, оккупанты применили 8 раз, израсходовав 99 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. При этом огонь из танков с начала года враг применил впервые… Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов позиций украинских войск: из танков, артсистем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе н.п. Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи с.Водяное; из артсистем калибра 122 мм - в районе н.п.Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у пос.Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции украинских военных в районе пгт Зайцево.

Теги: #потери #оос #танки #обстрелы
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