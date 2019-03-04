В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

В Черкассах в понедельник в подъезде одного из многоэтажных домов был застрелен мужчина, который, по данным местных СМИ, являлся бизнесменом, руководителем нескольких аграрных предприятий.

"В дежурную часть полиции Черкасской поступило сообщение, что в одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений… В настоящее время работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление", - сообщает в понедельник Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В областном главке полиции проинформировали, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от 78 до 15 лет). На месте работает следственно-оперативная группа.

В информации полиции не сообщается, о роде деятельности убитого, как и каких-либо других подробностей. Вместе с тем, местное интернет-издание "Про все", ссылаясь на информацию собственных источников в правоохранительных органах, пишет, что убитый – директор нескольких аграрных предприятий Черкасской области.

"Мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне "Таможня". Им оказался 39-летний Владимир Сотников - директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области", - говорится в заметке.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением данной информации.