Денисова просит Москалькову обеспечить срочное оказание квалифицированной медпомощи украинскому политзаключенному в Крыму Дудке

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в очередной раз обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу состояния здоровья что украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Дудки.

"Украинцу не предоставляется надлежащая медицинская помощь, несмотря на наличие у него многочисленных заболеваний, которые существенно ухудшают состояние его здоровья. В частности, заключенный страдает от головной боли и боли в желудке… Поэтому я высказала просьбу к госпоже Москальковой способствовать предоставлению Дудке и его родным результатов осмотра, обеспечить срочное оказание квалифицированной медицинской помощи, а также соответствующих условий содержания", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Она напомнила, что в октябре 2018г В.Дудке было проведено медицинское освидетельствование, но ни ему, ни его родным до сих пор не были предоставлены результаты этого обследования, информацию об установленном диагнозе и назначенном лечении.

"Жду реакции", - подытожила Л.Денисова.