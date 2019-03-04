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16:48 04.03.2019

Шулявский путепровод перекроют с 16 марта, в КГГА рассказали, как будет организовано движение транспорта

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Шулявский путепровод перекроют с 16 марта, в КГГА рассказали, как будет организовано движение транспорта

 Шулявский путепровод в Киеве перекроют с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам, сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева" Александр Здольник, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта - на следующий день после перекрытия. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - рассказал он на брифинге в понедельник.

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана", - рассказал А.Здольник.

Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко, то оно будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица А.Цедика (до пересечения с улицей П.Нестерова) и улица П.Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице В.Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги по улице А.Довженко - конечную остановку "Ул.Ивана Гонты".

"Новый путепровод планируется завершить уже в текущем году. Поэтому просьба ко всем водителям: отнестись с пониманием и выбрать альтернативные маршруты. Таким образом, благодаря перераспределению транспортных потоков на дорожной сети города мы избежим значительных пробок, которые могут происходить в этом узле", - резюмировал А.Здольник.

В КГГА также опубликовали схемы движения общественного транспорта на время перекрытия Шулявского путепровода (https://bit.ly/2TeagsR) и движения транспорта на время перекрытия движения путепровода (https://bit.ly/2EpYhhy).

Теги: #киев #шулявский_мост #транспорт
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