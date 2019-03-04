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15:32 04.03.2019

Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

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Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

Команда адвокатов украинских военнопленных моряков формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению", - написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Н.Полозов также сообщил, что моряки получают передачи в соответствии с их потребностями.

Теги: #полозов #еспч #азовское_море #моряки
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