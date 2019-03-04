СБУ подтверждает вывод на подконтрольную Украине территорию российской наемницы "Ветерок"

Служба безопасности Украины подтверждает факт перевода на подконтрольную Украине территорию наемницы российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе с позывным "Ветерок", также получена информация о численности и комплектации подразделений НВФ.

"Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную Украине территорию наемника российских НВФ на Донбассе Светланы Дрюк, начальника штаба танкового батальона … с позывным "Ветерок ", - сообщает СБУ на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

По информации спецслужбы, этот переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, "вследствие которого получен ценный очевидец российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе".

По информации СБУ, операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима. "Эта операция была состязанием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии", - отметил глава украинской спецслужбы Василий Грицак.