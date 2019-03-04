Минобразования Украины запускает е-документооборот

Министерство образования и науки Украины запустит к концу месяца в эксплуатацию систему электронного документооборота в конце марта, сообщает министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Две электронные системы, которые созданы в ходе этой программы, как раз помогают нам с данными и с более эффективным документооборотом", - сказала Л.Гриневич в ходе пресс-конференции по итогам проекта по прозрачному управлению образованием (UTEMA) в понедельник в Киеве.

Отмечается, что система е-документооборота будет запущена в промышленную эксплуатацию ориентировочно в конце марта текущего года, сразу после получения аттестата соответствия для комплексной системы защиты информации. За основу системы документооборота Минобразования была взята система администрации президента с учетом особенностей бизнес-процессов министерства - сервиса корпоративной электронной почты для сотрудников и доступности мобильной версии.

Кроме того, по результатам проекта создана Информационная система сбора и анализа финансовых и статистических данных деятельности учреждений сферы высшего образования. Эта база актуализирует и анализирует в себе Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), автоматическую систему "Е-отчетность" Госказначейства и единую информационную систему "Наука в университетах".

Отмечается, что в дальнейшем систему можно расширять, интегрируя в нее данные других е-систем в сфере образования.

Предполагается, что Институт образовательной аналитики в 2019 году разработает портал открытых данных, который будет включай данные из новосозданной е-системы, что позволит предоставить доступ к данным для всех заинтересованных лиц.

Проект UTEMA реализовывался на протяжении 2016-2019 годов при финансовой поддержке USAID в размере $997,2 тыс.