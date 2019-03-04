Жительница Винницы отдала 5 млн грн за "снятие порчи"

Уроженка Кировоградской области обвинена в мошенничестве за то, что завладела денежными средствами жительницы Винницы в размере почти 5 млн грн, пообещав "снятие порчи" с ее семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области в понедельник.

"51-летная женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем под предлогом "снятия порчи" с семьи завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования Винницкая местная прокуратура утвердила и направила в Винницкий городской суд обвинительный акт по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особенно крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5-12 лет.