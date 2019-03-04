Вокалист The Prodigy Флинт скончался в Англии на 50-м году жизни

Вокалист культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщает газета The Daily Mail.

По ее данным, музыкант был обнаружен мертвым в понедельник утром в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Возможную причину смерти британские СМИ не указывают.

Британская группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Группу дважды номинировали на "Грэмми".

Музыкальный коллектив исполняет электронную музыку. Среди наиболее известных песен группы - Breathe, Firestarter, One Love и Voodoo People.

Изначально в составе группы К.Флинт был просто танцором, лишь в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.