Индия и Пакистан восстановили железнодорожное движение на фоне снижения напряженности

Движение поездов между Пакистаном и Индией возобновилось на фоне снижения напряженности между двумя странами, сообщает агентство Associated Press.

Так, в операторе пакистанских железных дорог сообщили, что поезд с 180 пассажирами отправился из пакистанского Лахора в сторону приграничного индийского населенного пункта Атари.

Движение поездов между двумя странами было приостановлено на прошлой неделе.

26 февраля Индия сообщила, что нанесла удары по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира в ответ на атаку боевиков, в результате которой погибли 40 индийских военных. Затем Пакистан заявил, что ответ на вторжение в свое воздушное пространство пакистанские военные сбили два индийских военных самолета.

В результате на территории Пакистана оказался индийский пилот одного из сбитых самолетов, которого в целях деэскалации конфликта 1 марта Пакистан вернул Индии.