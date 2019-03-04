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12:40 04.03.2019

Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского с поста замсекретаря СНБО и главы межведкомиссии по политике ВТС и экспортного контроля

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Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского с поста замсекретаря СНБО и главы межведкомиссии по политике ВТС и экспортного контроля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

"Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - сказал П.Порошенко в Николаеве в понедельник.

Теги: #указ #втс #снбо #кадры #гладковский #порошенко
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