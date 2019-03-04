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12:11 04.03.2019

ГБР вновь вызывает нардепа Дубиля на допрос в деле о подкупе избирателей

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ГБР вновь вызывает нардепа Дубиля на допрос в деле о подкупе избирателей

 Государственное бюро расследований (ГБР) снова вызывает на допрос народного депутата Украины Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина") на 11 марта.

"Следователь вызывает повторно Дубиля на 11 марта", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Ранее депутат вызывался на допрос 28 февраля, но не явился.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что ГБР 28 февраля вызвало на допрос народного депутата В.Дубиля в деле о подкупе избирателей.

По словам Ю.Луценко, к В.Дубилю есть претензии, поскольку "именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

По данным генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

Теги: #гбр #допрос #батькивщина
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