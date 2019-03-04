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12:02 04.03.2019

ЕС продлил на год санкции Януковичу и его 11 соратникам, одного из списка исключили

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ЕС продлил на год санкции Януковичу и его 11 соратникам, одного из списка исключили

 Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам. Один из списков исключен, но официально его имя пока не названо.

Соответствующее решение принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения).

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС во вторник, где и будет указано фамилия того, в отношении кого ЕС принял решение санкции не продлевать. Ранее СМИ сообщали, что из существующего списка может быть исключен бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспорил решение ЕС в суде.

Как сообщалось, срок действия санкций для лиц из так называемого "украинского списка" истекает 6 марта. Санкции были введены в марте 2014 года в отношении 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств. ЕС продлевает срок действий этих санкций на год. В последний раз ограничительные меры были продлены в марте 2017 года.

В соответствии с Официальным журналом ЕС, в последнем списке находилось 13 человек, так как некоторые были исключены по различным причинам, как-то из-за смерти, в связи с обжалованием решения Совета ЕС в Суде ЕС.

Теги: #ес #санкции #янукович
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