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11:49 04.03.2019

В Украине потеплеет, но будет ветрено, с осадками

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В Украине потеплеет, но будет ветрено, с осадками

В ближайшие сутки, 5 марта, теплый воздух, перемещающийся из Западной Европы, охватит всю территорию Украины, но будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается значительное падение атмосферного давления, которое днем в северо-западной части страны сменится его ростом.

В западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге местами 13-15°.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 марта самая высокая температура днем была +14,8 в 1998 году, самая низкая ночью -19,8 в 1985 году.

6 марта - без существенных осадков, лишь в Крыму днем дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на юге до 12°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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