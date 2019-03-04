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11:21 04.03.2019

НАПК направило в суд протоколы в отношении Таруты и Нефедова

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НАПК направило в суд протоколы в отношении Таруты и Нефедова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд административные протоколы в отношении восьми представителей власти, в частности, народного депутата Украины Сергея Таруты, первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова и заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.

Как сообщается на официальном сайте НАПК в понедельник, протоколы составлены за несоблюдение требований законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов, совместительства и совмещения с другими видами деятельности, получения подарков, а также невыполнения законных требований Нацагентства.

В частности, С.Тарута "использовал данное ему право на депутатское обращение в частных интересах и с целью, которая не связана с осуществлением его депутатской деятельности", что содержит признаки связанного с коррупцией правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172-7 КУоАП, отмечают в НАПК.

Протокол в отношении М.Нефедова составлен, поскольку тот не принял мер по прекращению своих полномочий члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Каховский завод электросварочного оборудования" после назначения на соответствующие должности в Министерстве экономического развития и торговли Украины. "Такие действия свидетельствуют о совершении правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172-4 КУпАП", - говорится в сообщении.

В отношении Ю.Лавренюка составлены 2 протокола по чч.1 и 2 ст.172-7 КУпАП по факту несообщения им о наличии у него реального конфликта интересов, который возник во время рассмотрения обращения, в котором среди прочего затрагивался вопрос, который касался его лично (его привлечение к дисциплинарной ответственности как замминистра инфраструктуры), и принял решение в условиях реального конфликта интересов по результатам такого рассмотрения.

Кроме того, на нарушение ограничений при получении подарков составлены протоколы в отношении экс-замглавы Львовской обладминистрации Ирины Гримак, директора департамента образования и науки Львовской обладминистрации Любомиры Мандзий и экс-директора департамента экономической политики Львовской обладминистрации Романа Филипова. "Установлено, что должностные лица получили подарки в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн каждый от головы Львовской ОГА Олега Синютки, чем нарушили требования ст.23 закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщают в НАПК.

Также составлены протоколы в отношении головы Березанского городского совета Барышевского района Киевской области Владимира Тымченко и главного врача Монастырищенской центральной районной больницы Наталии Мороз, которые не выполнили законные требования НАПК и не предоставили информацию по запросу Нацагентства, чем совершили административное правонарушение по ч.1 ст.188-46 КУпАП.

Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.

Теги: #тарута #админпротокол #суд #нефьодов #напк
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