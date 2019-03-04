События

11:12 04.03.2019

Ликвидированный приход УГКЦ во Львове присоединился к ПЦУ

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Прихожане храма Сретения Господня во Львове 3 марта проголосовали за переход из Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает издание ZAXID.Net со ссылкой на декана заочного факультета Украинской академии печати Игоря Барановского.

В сообщении отмечается, что богослужения в этом храме проводили греко-католики и римо-католики. Между прихожанами двух конфессий возник конфликт, и УГКЦ отозвала своего священника, не назначив нового.

В феврале 2019 года УГКЦ ликвидировала этот приход.

Теги: #церковь #угкц #пцу
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