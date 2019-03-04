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08:48 04.03.2019

Более 20 человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама

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Более 20 человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама вечером в воскресение по местному времени, подтверждена гибель уже 22 человек, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Оно ссылается на данные шерифа округа Ли - Джея Джонса - который сообщил, что среди погибших есть дети.

По словам шерифа, есть опасения, что число жертв будет возрастать, однако спасатели временно прекратили поиск пострадавших в ночное время в связи с большим количеством обломков и сгустившейся темнотой. Работы будут возобновлены с рассветом.

По данным властей, без электричества в округе Ли и некоторых других районах штата остались около 10 тыс. домов. О силе ветра свидетельствует тот факт, что даже самолеты в аэропорту сдвинулись со стоянок.

Президент Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", обращаясь к населению Алабамы: "Великому народу Алабамы и соседних районов: пожалуйста, будьте осторожны, и берегите себя.

"Торнадо и бури были по-настоящему сильными, и их могло быть еще больше. Семьям и друзьям жертв, а также раненым: да благословит вас Бог!".

Теги: #сша #жертвы #торнадо
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