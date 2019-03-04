События

08:17 04.03.2019

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

1 мин читать
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала CNN.

Он отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".

Теги: #венесуэла #сша #коалиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:35 04.03.2019
США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

06:28 04.03.2019
Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

17:43 03.03.2019
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

17:41 03.03.2019
Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

13:08 03.03.2019
Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

08:36 03.03.2019
Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

03:29 03.03.2019
США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

22:43 02.03.2019
Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

21:53 02.03.2019
ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

09:34 02.03.2019
Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола

В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Архиепископ Климент: Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется

Украинский военный ранен на Донбассе

В Киверцовском районе Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная партия Реформ

Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

В парламентских выборах в Эстонии приняли участие 63,1% избирателей

Пожар в трехэтажном жилом доме на Подоле в Киеве ликвидирован

В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

Электронное голосование на парламентских выборах в Эстонии выиграла партий Реформ

В Киеве на Подоле горит трехэтажный жилой дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА