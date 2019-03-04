События

07:35 04.03.2019

США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

1 мин читать
США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

Совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng начинаются в понедельник, сообщило командование силами США в Южной Корее и объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", - говорится в совместном заявлении.

Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve и Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.

"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve и Foal Eagle", - сообщил Пентагон.

Теги: #южкорея #сша #учения #переименование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 04.03.2019
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

06:28 04.03.2019
Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

17:43 03.03.2019
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

17:41 03.03.2019
Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

13:08 03.03.2019
Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

08:36 03.03.2019
Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

03:29 03.03.2019
США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

22:43 02.03.2019
Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

09:34 02.03.2019
Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола

В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Архиепископ Климент: Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется

Украинский военный ранен на Донбассе

В Киверцовском районе Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная партия Реформ

Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

В парламентских выборах в Эстонии приняли участие 63,1% избирателей

Пожар в трехэтажном жилом доме на Подоле в Киеве ликвидирован

В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

Электронное голосование на парламентских выборах в Эстонии выиграла партий Реформ

В Киеве на Подоле горит трехэтажный жилой дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА