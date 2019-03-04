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01:11 04.03.2019

В парламентских выборах в Эстонии приняли участие 63,1% избирателей

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В парламентских выборах в Эстонии приняли участие 63,1% избирателей

На завершившихся в воскресенье парламентских выборах в Эстонии по предварительным данным приняли участие 63,1% избирателей.

По данным Республиканской избирательной комиссии, наиболее активно голосование проходило в столичном Харьюском (Harju) уезде, где проголосовало 68,8% избирателей, наибольшую пассивность показал Северо-восток Эстонии, где в основном проживает русскоговорящее население (48,2%).

Большинство избирателей проголосовали еще в ходе завершившегося 27 февраля досрочного голосования. В них приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человек проголосовали электронным способом.

Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет.

В отличие от местных выборов, на выборах в парламент не могут голосовать проживающие на долгосрочной основе граждане иностранных государств и лица без гражданства, в основном это русскоговорящие жители.

В Эстонии на сегодня насчитывается около 80 тыс. человек или около 7% от численности всего населения лиц без гражданства и еще примерно столько же граждан Российской Федерации.

Предыдущие выборы в парламент состоялись 1 марта 2015 года. Тогда избирательная активность составила 64,2%.

После закрытия избирательных участков в 20:00 начался подсчет голосов.

Теги: #явка #эстония #выборы
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