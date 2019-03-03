В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

В Одесской области задержан автомобиль со 136 тыс. пачек контрабандных сигарет стоимостью более 4 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В Одесской области, на автодороге Киев - Одесса задержан автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 136 тыс. пачек сигарет белорусского производства", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Все табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам прокуратуры. Их стоимость составляет более 4 млн грн.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины.