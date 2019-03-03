Электронное голосование на парламентских выборах в Эстонии выиграла партий Реформ

Электронное голосование на выборах в Эстонии выиграла крупнейшая оппозиционная партия Реформ.

По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, за нее проголосовали 98 тыс. 736 избирателей (40%) избирателей, участвовавших в электронном голосовании.

За оппозиционную консервативную народную партию проголосовали 33 тыс. 306 избирателей (13,5%), за правящую партию Isamaa (Отечество) 31 тыс. 022 (12,6%), за крупнейшую правящую партию Центра 28 тыс. 826 избирателей (11,7%), за правящую Социал-демократическую партию 28 тыс. 276 (11,4).

Остальные партии по итогам электронного голосования не набрали бы пяти процентов голосов.

В завершившемся 27 февраля электронном голосовании приняли участие 247 232 избирателей, что является рекордным показателем.

В то же время начавшийся после закрытия в 20:00 подсчет голосов, поданных на избирательных участках, может внести существенные изменения в расклад политических сил, участвующих в выборной кампании.