В Киеве на Подоле горит трехэтажный жилой дом

В Киеве на Подоле загорелся трехэтажный жилой дом, в котором жили иностранцы, сообщил телеканал "112 Украина".

"Пожар в трехэтажном доме на улице Белицкой начался около 20:00. Спасателей вызвали местные жители, которые услышали, как стреляет шифер. Соседи утверждают, что этот дом его владельцы сдавали в аренду. На этот момент в нем проживали иностранцы", – говорится в сообщении на сайте телеканала в воскресенье вечером.

По информации журналиста "112 Украина" улицу Белицкую перекрыли. На месте работают спасатели, рядом припарковано около десятка спецмашин. На место происшествия также приехали медики. Пока информации о пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информации о причине пожара пока нет.