Митрополит Епифаний: Призываю российскую полицию немедленно освободить архиепископа Климента, прекратить издевательства над ним и над здравым смыслом

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал российскую полицию освободить задержанного в воскресенье днем Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной Церкви Украины Климента.

"Возмущены безосновательным задержанием архиепископа Климента российской полицией сегодня днем в Симферополе. Ему предъявляют абсурдные обвинения - якобы от украл в собственном храме церковные вещи, а потом нецензурно ругался в общественном месте. Призываю российскую полицию немедленно освободить нашего архиерея, архиепископа Климента, прекратить издевательства над ним и над здравым смыслом!", – написал митрополит Епифаний в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Кроме того митрополит попросил "всех, кто может повлиять на российские власти" повлиять на быстрейшее освобождение владыки Климента.

Митрополит Епифаний также призвал верующих молиться за "защиту владыки Климента от преследования".

Как сообщалось, в воскресенье днем Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент в Симферополе был задержан и направлен в отделении полиции.

По сообщению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, ей уже удалось связаться с архиереем. "По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя. Приблизительно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Климент заверил меня, что в полиции лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Омбудсмен заявила, что считает причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО г.Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовский суд ранее дал разрешение. "РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать! До этого судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного", - написала Л.Денисова.

Общественный активист Андрей Щекун сообщил, что архиепископа Климента задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (ул.Киевская, 4), где он находился и на котором планировал ехать в Ростов-на-Дону, чтобы проведать П.Гриба. Изначально архиерея везли в Киевской райотдел полиции, позже он уточнил, что архиепископа увезли в центральный райотдел полиции Симферополя, где по состоянию на 13.20 он и находился в ожидании следователя и адвокатов.

Адвокат Э.Курбединов сообщил, что прибыл к архиерею в отделение полиции. "С Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом все хорошо. Нахожусь рядом в отделе полиции. Сейчас даем объяснения. Все подробности позже", - написал он на своей странице в Facebook.