Днепропетровская область почти на четверть сократила потребление газа за 4 года

Потребление природного газа в Днепропетровской области за последние 4 года сократилось на 23%, или на 917,3 млн куб. м, сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, это стало возможным за счет активного внедрения энергоэффективных технологий - установки альтернативных котелен, солнечных электростанций, утепления социальных объектов и жилых домов.

"Переход на альтернативные виды отопления - это залог энергонезависимости государства. На этом акцентирует внимание президент Украины Петр Порошенко. За четыре года область сократила потребление газа почти на четверть, ведь активно внедряет энергоэффективные технологии. По всей Днепропетровской области заработали больше сотни альтернативных котельных и десятки солнечных электростанций", - рассказал В.Резниченко.

По его словам, три города области отказались от централизованного отопления - Покров, Никополь и Марганец.

"На энергоэффективности делаем акцент и во время строительства и реконструкции школ, садов, больниц. В каждом объекте - современные окна, утепленные фасады, кровли и фундаменты", - добавил глава обладминистрации.

В.Резниченко так же сообщил, что в 2018 году в области возвели и модернизировали 45 котельных - в Днепровском, Васильковском, Покровском, Никопольском, Криворожском, Верхнеднепровском и других районах.

Также в области начали работу 13 новых солнечных электростанций; самая крупная - в Никополе. Всего в Днепропетровской области работают 38 солнечных электростанций, 900 семей установили солнечные панели в частных хозяйствах.