Правоохоронці затримали на трасі "Київ-Одеса" велику контрабандну партію білоруських цигарок

Правоохоронці на трасі "Київ-Одеса" в ніч на неділю затримали автомобіль "ДАФ" української реєстрації з великою контрабандною партією цигарок, повідомляє відділ по роботі зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

"Міжвідомча група у складі оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників СБУ та фіскальної служби, під процесуальним керівництвом Прокуратури в Одеській області, на автошляху Київ – Одеса затримала автомобіль української реєстрації "ДАФ". Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 136 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва ", - йдеться в повідомленні.

Тютюнові вироби, попередня оціночна вартість яких перевищує 4 млн грн, передані співробітникам прокуратури. Правоохоронці встановлюють шляхи потрапляння цигарок на територію України.