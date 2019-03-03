События

15:21 03.03.2019

Правоохоронці затримали на трасі "Київ-Одеса" велику контрабандну партію білоруських цигарок

1 мин читать
Правоохоронці затримали на трасі "Київ-Одеса" велику контрабандну партію білоруських цигарок

Правоохоронці на трасі "Київ-Одеса" в ніч на неділю затримали автомобіль "ДАФ" української реєстрації з великою контрабандною партією цигарок, повідомляє відділ по роботі зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

"Міжвідомча група у складі оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників СБУ та фіскальної служби, під процесуальним керівництвом Прокуратури в Одеській області, на автошляху Київ – Одеса затримала автомобіль української реєстрації "ДАФ". Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 136 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва ", - йдеться в повідомленні.

Тютюнові вироби, попередня оціночна вартість яких перевищує 4 млн грн, передані співробітникам прокуратури. Правоохоронці встановлюють шляхи потрапляння цигарок на територію України.

Теги: #цигарки #україна #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 03.03.2019
Правоохранители задержали на трассе "Киев-Одесса" крупную контрабандную партию белорусских сигарет

Правоохранители задержали на трассе "Киев-Одесса" крупную контрабандную партию белорусских сигарет

11:26 02.03.2019
СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

04:38 28.02.2019
Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

08:31 27.02.2019
На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли контрабандную водку

На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли контрабандную водку

16:55 20.02.2019
На границе с Румынией пограничники открыли огонь по контрабандистам, пытавшимся отбить брошенные ими ящики сигарет

На границе с Румынией пограничники открыли огонь по контрабандистам, пытавшимся отбить брошенные ими ящики сигарет

05:18 13.02.2019
Украинец пытался подкупить пограничницу в КП "Харьков-авиа", чтобы она "закрыла глаза" на нелегальную перевозку сигарет

Украинец пытался подкупить пограничницу в КП "Харьков-авиа", чтобы она "закрыла глаза" на нелегальную перевозку сигарет

21:44 10.02.2019
На Харьковщине пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ крупной партии икры

На Харьковщине пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ крупной партии икры

11:53 09.02.2019
Группа граждан пыталась незаконно переместить на оккупированную территорию Донецкой области партию женских курток на более 300 тыс. грн

Группа граждан пыталась незаконно переместить на оккупированную территорию Донецкой области партию женских курток на более 300 тыс. грн

19:48 06.02.2019
Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

Крупный подпольный склад товаров промышленного и бытового потребления выявили пограничники и налоговики в Николаеве

17:20 06.02.2019
Луценко ратует за криминализацию контрабанды подакцизных товаров, незаконную добычу песка и янтаря

Луценко ратует за криминализацию контрабанды подакцизных товаров, незаконную добычу песка и янтаря

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

Пограничники задержали граждан Армении и Молдовы, находившихся в международном розыске

В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В Ровенской области прошли учения МВД по обеспечению правопорядка на выборах

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

В высокогорье Закарпатья на начало недели объявлена значительная опасность схода лавин

ГСЧС сообщает о начале проверки безопасности избирательных участков

В Луганской области задержан пособник боевиков – Нацгвардия

Таллин хочет зарабатывать на автомобильных пробках более 70 млн евро ежегодно

В Ивано-Франковской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА