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15:19 03.03.2019

Правоохранители задержали на трассе "Киев-Одесса" крупную контрабандную партию белорусских сигарет

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Правоохранители задержали на трассе "Киев-Одесса" крупную контрабандную партию белорусских сигарет

Автомобиль "ДАФ" украинской регистрации с крупной контрабандной партией сигарет был задержан правоохранителями на трассе "Киев-Одесса" в ночь на воскресенье, сообщает отдел по работе со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Межведомственная группа в составе оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, сотрудников СБУ и фискальной службы, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, на автодороге Киев-Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время обзора транспортного средства правоохранители выявили 136 тысяч пачек сигарет белорусского производства", - говорится в сообщении.

Табачные изделия, предварительная оценочная стоимость которых превышает 4 млн. грн., переданы сотрудникам прокуратуры. Правоохранители устанавливают пути попадания сигарет на территорию Украины.

Теги: #сигареты #украина #беларусь #контрабанда
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