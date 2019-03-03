В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В понедельник, 4 марта, в украинской столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщают в украинском Гидрометцентре.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и во время сильного ветра плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасти наружу. На улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.