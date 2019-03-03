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13:08 03.03.2019

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

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Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз договорилась с представителями Объединенного украинского американского комитета помощи (ОУАКП) об объединении усилий в решении вопросов развития системы госпиталей для ветеранов в Украине, а также тренинговых программ для врачей и психологов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины в воскресенье, встреча И.Фриз и представителей ОУАКП состоялась в Филадельфии (США). Во встрече также участвовали вице-президент Украинского образовательного культурного центра, председатель общества УПА Зеня Брожина и директор программ Нашей украинской родной школы (НУРШ) Ольга Костив.

"Во время встречи мы обсудили вопрос сотрудничества на уровне Министерства по делам ветеранов, которое теперь должно создать качественную систему защиты интересов ветеранов и членов семей погибших. Уверена, что совместно с учетом опыта и возможностей ОУАКП, мы способны внедрить действенный формат по реализации комплексных программ для потребностей украинских ветеранов. Также у нас была возможность очертить направления по созданию новых программ", - рассказала глава ведомства.

По данным пресс-службы Минветеранов, ОУАКП в текущем году празднует 75-летние со дня создания и в настоящее время активно работает по программам и проектам, оказывая активную поддержку и благотворительную помощь Украине. В частности, по программе "Адаптируй раненого украинского воина" 625 украинских военных получили помощь. В последние годы закуплено медицинское оборудование на сумму более $100 тыс. По отдельной программе "Помощь АТО в российско-украинской войне" предоставлена помощь на $850 тыс.

И.Фриз поблагодарила собеседников за поддержку Украины, практическую помощь украинским военнослужащим и за оборудование, поставленное медицинским госпиталям.

Теги: #сша #фриз #украина #волонтеры
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