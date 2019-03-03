События

12:51 03.03.2019

В высокогорье Закарпатья на начало недели объявлена значительная опасность схода лавин

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В высокогорье Закарпатья на начало недели объявлена значительная опасность схода лавин

Значительная снеголавинная опасность объявлена в высокогорной части Закарпатской области на понедельник и вторник в связи с потеплением.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным УкрГидрометцентра, 4-5 марта в результате оттепели в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Теги: #лавинная_опасность #закарпатье #лавина
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