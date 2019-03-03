ГСЧС сообщает о начале проверки безопасности избирательных участков

Инспекторы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начали проверять по всей стране состояние помещений и зданий, которые планируются использоваться в качестве избирательных участков, сообщается на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

"Главная цель - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов президента Украины в конце марта. Проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными к избирательному процессу и т.п.)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на текущей неделе такие отработки уже прошли в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, где инспекторы ГСЧС провели встречу с председателями и членами окружных избирательных участков, а также в Житомирской области. По результатам проверок руководителям объектов предоставляются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

Кроме того, для повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения. Они уже прошли, в частности, 27 февраля в одной из школ г.Очаков и в районном доме культуры в г.Первомайск Николаевской области.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта сего года.