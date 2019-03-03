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07:15 03.03.2019

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

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Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

 

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 марта российские оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… В результате обстрелов один наш защитник был ранен" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Пески; со станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подвергся поселок Травневое.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Новозвановка и Золотое-4 из минометов калибра 120 мм, потратив 30 мин" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской  разведки, один боевик НВФ был ликвидирован и один ранен. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

Теги: #оос #сводка #украина
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