В Одесской области задержали двух сотрудников СИЗО за вымогание взятки в $2000 - ГБР

УВ Одесской области задержали оперуполномоченного и заместителя начальника следственного изолятора по факту вымогательства $2000 долларов от жены арестованного за улучшение бытовых условий задержанного, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительным данным, старший оперуполномоченный изолятора требовал и получил $2000 долларов от жены лица, находящегося под стражей. За это работник Государственного учреждения исполнения наказаний обещал обеспечить ее мужу лучшие бытовые условия и перевести его из карцера в общий блока содержания под стражей. Вышеуказанную сумму средств женщина перевела на карточку, указанную работником СИЗО" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в субботу вечером.

В ходе проведенных обысков сотрудники ГБР изъяли неправомерную выгоду, двое сотрудников СИЗО задержаны.

"Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за предварительной квалификацией по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины" – подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.