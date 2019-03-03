На Волыни пиротехники обезвредили 14 мин и 1 ручную гранату времен Второй Мировой войны - ГСЧС

На Волыни пиротехники обезвредили 14 противотанковых мин и одну ручную гранату времен Второй Мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Вчера днем житель села Уляники Рожищенского района, копая огород, наткнулся на подозрительные предметы. Мужчина не стал их трогать и позвонил на 101 Работники группы пиротехнических работ управления ГСЧС Украины в Волынской области изъяли из земли 14 противотанковых мин и одну ручную гранату времен Второй Мировой войны" – говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.

По словам сотрудников ГСЧС взрывоопасные предметы уничтожены в установленном порядке.