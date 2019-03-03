События

04:53 03.03.2019

В Сумской области полицейские разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ

2 мин читать
В Сумской области полицейские разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ

В Сумской области полицейские разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

"Трое конотопчан устроили в арендованной квартире настоящий мини-цех по производству амфетамина. Работники полиции обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, химические составляющие и почти 30 граммов уже готового к употреблению "продукта" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской областив субботу.

Во время проведения обыска, полицейские обнаружили лабораторию по изготовлению психотропных веществ.

"Лабораторная посуда, чрезвычайно точные весы, многочисленные емкости с химическими веществами, являющимися ингредиентами для изготовления психотропных, а также почти 30 граммов уже готового "продукта" изъяли наши сотрудники и детективы во время обыска помещения. Поэтому сейчас все изъятое готовится к направлению на экспертное исследование, а самих владельцев мини-цеха проверяем на причастность к сбыту психотропных веществ"- рассказал Александр Ройко, временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в  Сумской области.

Следствие по уголовному производству, ранее открытому по ст. 307 УК Украины, продолжается.

"По результатам дальнейших следственных действий будет принято процессуальное решение об открытии еще нескольких уголовных производств по признакам ст 309 (производство наркотических и психотропных веществ), 313 (завладение оборудованием, предназначенным для использования наркотических или психотропных средств) и 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины" – подытожили в полиции.

Теги: #сумская #украина #полиция #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:16 03.03.2019
Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективного трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции – Климкин

Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективного трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции – Климкин

23:53 02.03.2019
Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее - Гройсман

Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее - Гройсман

20:59 02.03.2019
Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

18:20 02.03.2019
Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

15:17 02.03.2019
В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

14:07 02.03.2019
В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

12:52 02.03.2019
Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

08:43 02.03.2019
Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

08:33 02.03.2019
Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

В Эстонии пройдут парламентские выборы

Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

Бельгия намерена предложить на заседании Совмина ЕС 5 марта ввести налог на авиацию с учетом воздействия на окружающую среду

ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit – Барнье

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА