В Сумской области полицейские разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

"Трое конотопчан устроили в арендованной квартире настоящий мини-цех по производству амфетамина. Работники полиции обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, химические составляющие и почти 30 граммов уже готового к употреблению "продукта" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской областив субботу.

Во время проведения обыска, полицейские обнаружили лабораторию по изготовлению психотропных веществ.

"Лабораторная посуда, чрезвычайно точные весы, многочисленные емкости с химическими веществами, являющимися ингредиентами для изготовления психотропных, а также почти 30 граммов уже готового "продукта" изъяли наши сотрудники и детективы во время обыска помещения. Поэтому сейчас все изъятое готовится к направлению на экспертное исследование, а самих владельцев мини-цеха проверяем на причастность к сбыту психотропных веществ"- рассказал Александр Ройко, временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области.

Следствие по уголовному производству, ранее открытому по ст. 307 УК Украины, продолжается.

"По результатам дальнейших следственных действий будет принято процессуальное решение об открытии еще нескольких уголовных производств по признакам ст 309 (производство наркотических и психотропных веществ), 313 (завладение оборудованием, предназначенным для использования наркотических или психотропных средств) и 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины" – подытожили в полиции.