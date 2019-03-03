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03:29 03.03.2019

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve and Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.

"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve and Foal Eagle", - говорится в сообщении Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что стороны подтвердили, что это решение не отразится на способности объединенных сил США и Южной Кореи "решать любые задач в области безопасности", в том числе и в области поддержания и защиты мира в регионе.

Оно "отражает наше стремление к снижению уровня напряженности и достижению полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими средствами", подчеркнул Пентагон.

Теги: #южкорея #сша #учения #прекращение
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