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01:06 03.03.2019

В Эстонии пройдут парламентские выборы

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В Эстонии пройдут парламентские выборы

Как сообщили "Интерфаксу" в Республиканской избирательной комиссии (РИК), избирательные участки будут открыты с 9.00 до 20.00. Проголосовать можно будет по предъявлении паспорта, идентификационной ID-карточке или водительскому удостоверению. Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняло участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человек проголосовали электронным способом, добавили в РИК.

Это больше, чем на предыдущих выборах, состоявшихся четыре года назад. Тогда в предварительном голосовании участвовали 296 109 избирателей или 33% от их общего числа.

Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.

На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата, представляющих десять партий, а также 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент необходимо будет преодолеть 5% избирательный порог.

Основная борьба развернется между ведущей правящей партией Центра во главе с премьер-министром Юри Ратасом и крупнейшей оппозиционной праволиберальной, представляющей интересы крупного капитала, партией Реформ. Проводимые регулярно опросы общественного мнения предсказывают победу то одной, то другой партии с результатом в 28-30%.

Теги: #выборы #парламент #эстония
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