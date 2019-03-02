События

22:43 02.03.2019

Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

1 мин читать
Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, заявил, что провел продуктивную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

"Я только что вернулся из Вьетнама, где провел очень продуктивные встречи с Ким Чен Ыном", - заявил он.

"Мы установили хорошие, очень хорошие отношения и добились большого, исторического прогресса", - отметил Д.Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Он объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном.

"Мне не нравятся все эти соглашения, которые заключают политики. Они заключают соглашения только ради процесса заключения соглашения. Я не хотел этого делать. Я хотел заключить соглашение, которое бы работало", - подчеркнул он.

Д.Трамп вновь повторил, что у Северной Кореи, по его мнению, "блестящее экономическое будущее, если они пойдут на сделку, но при наличии ядерного оружия у их экономики будущего нет".

"Посмотрим, как все сложится, но мне кажется, что пока все идет хорошо", - добавил Д.Трамп.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Теги: #президент #сша #позиция #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 02.03.2019
Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

09:34 02.03.2019
Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

01:49 02.03.2019
Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

23:25 01.03.2019
Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

22:57 01.03.2019
Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

20:12 01.03.2019
На ММК им.Ильича в присутствии Порошенко открыли новую машину непрерывного литья заготовок

На ММК им.Ильича в присутствии Порошенко открыли новую машину непрерывного литья заготовок

18:56 01.03.2019
Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

16:08 01.03.2019
Посольство США приветствовало решения Кабмина о 10-летней стратегии повышения качества медобразования и запуска работы е-рецепта

Посольство США приветствовало решения Кабмина о 10-летней стратегии повышения качества медобразования и запуска работы е-рецепта

11:08 01.03.2019
Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

Бельгия намерена предложить на заседании Совмина ЕС 5 марта ввести налог на авиацию с учетом воздействия на окружающую среду

ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit – Барнье

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА