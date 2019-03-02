Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, заявил, что провел продуктивную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

"Я только что вернулся из Вьетнама, где провел очень продуктивные встречи с Ким Чен Ыном", - заявил он.

"Мы установили хорошие, очень хорошие отношения и добились большого, исторического прогресса", - отметил Д.Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Он объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном.

"Мне не нравятся все эти соглашения, которые заключают политики. Они заключают соглашения только ради процесса заключения соглашения. Я не хотел этого делать. Я хотел заключить соглашение, которое бы работало", - подчеркнул он.

Д.Трамп вновь повторил, что у Северной Кореи, по его мнению, "блестящее экономическое будущее, если они пойдут на сделку, но при наличии ядерного оружия у их экономики будущего нет".

"Посмотрим, как все сложится, но мне кажется, что пока все идет хорошо", - добавил Д.Трамп.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.