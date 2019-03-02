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21:53 02.03.2019

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

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ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Мадуро, что поползновения на свободу и безопасность председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества.

"Европейский союз подчеркивает свою убежденность в том, что решение многостороннего кризиса, поразившего Венесуэлу, может быть только политическим, демократическим и мирным", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

"В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она напомнила, что члены Национального собрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере. Они должны иметь возможность осуществлять свои парламентские полномочия без угроз, в том числе в отношении членов их семей.

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", - сказано в заявлении Ф.Могерини.

Теги: #венесуэла #ес #неприкосновенность #гуайдо
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