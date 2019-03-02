События

20:59 02.03.2019

Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

1 мин читать
Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

Президент Петр Порошенко заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину, восстановление ее территориальной целостности и суверенитета, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы - гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли", - подчеркнул П. Порошенко во время своего визита в Одессу в субботу.

Президент отметил, что украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий.

"Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море - ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол", - заявил президент Украины.

Теги: #президент #украина #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 02.03.2019
Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

08:43 02.03.2019
Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

08:33 02.03.2019
Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

07:57 02.03.2019
На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта

На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта

07:49 02.03.2019
Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

06:38 02.03.2019
Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

05:37 02.03.2019
Пограничники задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся в сопровождении проводника попасть в РФ в обход пунктов пропуска

Пограничники задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся в сопровождении проводника попасть в РФ в обход пунктов пропуска

03:47 02.03.2019
На 12 лет тюрьмы заочно приговорен боевик ДНР

На 12 лет тюрьмы заочно приговорен боевик ДНР

02:17 02.03.2019
Часть Крыма осталась без света из-за погодных условий и аварий

Часть Крыма осталась без света из-за погодных условий и аварий

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

ПОСЛЕДНЕЕ

Бельгия намерена предложить на заседании Совмина ЕС 5 марта ввести налог на авиацию с учетом воздействия на окружающую среду

ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit – Барнье

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

Прах Нестора Махно может быть перевезен из Франции в Украину – глава Гуляйпольской райадминистрации

Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА