Порошенко: украинцы будут продолжать борьбу за свое государство

Президент Петр Порошенко заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину, восстановление ее территориальной целостности и суверенитета, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы - гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли", - подчеркнул П. Порошенко во время своего визита в Одессу в субботу.

Президент отметил, что украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий.

"Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море - ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол", - заявил президент Украины.