События

18:57 02.03.2019

ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit – Барнье

2 мин читать
ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit – Барнье

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в интервью нескольким европейским СМИ, опубликованном в субботу, заявил о готовности Евросоюза предоставить дополнительные гарантии Великобритании с целью содействовать одобрению британским парламентом соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

"Мы можем найти гарантии, чтобы подтвердить, прояснить, гарантировать добрую волю и добросовестность европейцев при обязательствах, которые будут иметь подлинную юридическую силу, так как будут совместными. Мы работаем над этим днями и ночами", - приводят слова М.Барнье издания Les Echos, Die Welt, La Stampa и El Mundo.

Координатор ЕС по переговорам пояснил: "Эти заверения могут быть даны в "толковательном документе", форму которого еще предстоит определить и который дополнит соглашение о выходе и политическую декларацию".

М.Барнье считает, что "существует непонимание относительно backstop". "Backstop", или страховочный вариант, "сетка безопасности", является решением, с помощью которого, по замыслу его авторов, удастся избежать возврата к физической границе между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, намеченного по плану на 29 марта.

"Некоторые в Соединенном Королевстве утверждают, что опасаются, как бы европейцы не использовали его (backstop), чтобы неопределенно долго сохранять эту позицию на общей таможенной территории. Это не является и никогда не было нашим намерением", - сказал М.Барнье.

"Если британцы хотят гораздо большего, чем соглашение о свободном торговом обмене, мы можем углубить политическую декларацию, которая закладывает основы будущих отношений. Если они хотят таможенного союза, то мы готовы, и это может придать другое измерение ирландскому вопросу", - отметил главный переговорщик ЕС.

Он убежден, что "путь к достижению соглашения существует".

Теги: #великобритания #ес #гарантии #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:47 02.03.2019
Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

13:16 01.03.2019
ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

09:14 01.03.2019
НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

09:06 01.03.2019
Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения программы макрофинпомощи запланирован на 13-15 марта – Минфин

Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения программы макрофинпомощи запланирован на 13-15 марта – Минфин

13:09 28.02.2019
В ЕС намерены детально изучить решение КС об отмене статьи о незаконном обогащении

В ЕС намерены детально изучить решение КС об отмене статьи о незаконном обогащении

12:35 28.02.2019
ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы

ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы

22:01 27.02.2019
ЕС готовится отразить вмешательство извне в выборы в Европарламент

ЕС готовится отразить вмешательство извне в выборы в Европарламент

16:42 27.02.2019
Почти 3/4 украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в ЕС – соцопрос

Почти 3/4 украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в ЕС – соцопрос

23:08 26.02.2019
Украина рассчитывает на поддержку ЕС проектов по развитию Азово-Черноморского региона - Зубко

Украина рассчитывает на поддержку ЕС проектов по развитию Азово-Черноморского региона - Зубко

20:20 26.02.2019
У ЕС и Британии остаются 23 дня для согласования сделки – СМИ

У ЕС и Британии остаются 23 дня для согласования сделки – СМИ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

Прах Нестора Махно может быть перевезен из Франции в Украину – глава Гуляйпольской райадминистрации

Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА