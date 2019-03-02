События

18:23 02.03.2019

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

1 мин читать
Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток противник пять раз обстрелял позиции наших войск, из них один раз - из тяжелого вооружения…В результате обстрелов один наш защитник был ранен" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций наших войск: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подвергся поселок Травневое.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 02.03.2019
Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

12:58 02.03.2019
Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

12:38 02.03.2019
Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

07:49 02.03.2019
Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

18:24 01.03.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

14:15 01.03.2019
Нацгвардейцы на Светлодарском направлении сбили российский беспилотник - ООС

Нацгвардейцы на Светлодарском направлении сбили российский беспилотник - ООС

14:09 01.03.2019
Боевики обстреляли Троицкое из 120-мм минометов, повредив частные дома – полиция Луганщины

Боевики обстреляли Троицкое из 120-мм минометов, повредив частные дома – полиция Луганщины

13:40 01.03.2019
Президентские выборы не повлияют на боевую готовность украинской армии - командующий ООС

Президентские выборы не повлияют на боевую готовность украинской армии - командующий ООС

11:13 01.03.2019
Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

10:39 01.03.2019
Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону

Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit – Барнье

Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

Прах Нестора Махно может быть перевезен из Франции в Украину – глава Гуляйпольской райадминистрации

Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

Полиция ищет лжеминера супермаркета в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА