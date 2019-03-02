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18:20 02.03.2019

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

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Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток противник пять раз обстрелял позиции наших войск, из них один раз - из тяжелого вооружения…В результате обстрелов один наш защитник был ранен" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций наших войск: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подвергся поселок Травневое.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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