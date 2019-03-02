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16:47 02.03.2019

Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

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Порошенко рассчитывает на увеличение количества украинско-европейских проектов

Движение Украины в Европу будет способствовать увеличению реализации совместных украинско-европейских проектов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только техническая помощь, но и доступ к огромным финансовым ресурсам", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу.

Он подчеркнул, что ни одна его встреча с руководством Евросоюза не обходится без вопроса о финансах. "Нет ни одной моей встречи с руководством Евросоюза без того, чтобы я не говорил о деньгах", - отметил П.Порошенко.

Президент напомнил о "специальном проекте в связи с агрессией РФ в Азовском море, направленном на Азовское побережье, поддержке Мариуполя, Бердянска" и пообещал, что средств хватит и на Черноморское побережье, и на Дунай.

Президент также возлагает надежду на консультативный центр доступа к международным финансовым ресурсам, который создается при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ и который поможет поиску средств для развития украинских регионов.

Теги: #ес #порошенко
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