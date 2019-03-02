События

15:17 02.03.2019

В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

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В Харькове подросток погиб от передоза, его товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии

В Харькове 14-летний подросток скончался, а его 15-летний приятель госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление неизвестными наркотическими веществами".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, установлено, что утром в гости к 20-летней девушке пришли двое юношей и девушка после празднования дня рождения.

Через некоторое время хозяйка дома обнаружила бледных подростков и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление неизвестными наркотическими веществами".

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.

Теги: #харьков #наркотики
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