В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

Сотрудник одного из подразделений Национальной полиции Украины заявил, что совершил смертельный наезд на пешехода в городе Бровары (Киевской области).

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, ДТП произошло в субботу. Неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на человека. От полученных травм потерпевший умер. Водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

"Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство. Досудебное расследование проводит Госбюро расследований. Решается вопрос о задержании правонарушителя.