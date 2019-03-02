События

14:07 02.03.2019

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

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В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

Сотрудник одного из подразделений Национальной полиции Украины заявил, что совершил смертельный наезд на пешехода в городе Бровары (Киевской области).

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, ДТП произошло в субботу. Неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на человека. От полученных травм потерпевший умер. Водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

"Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство. Досудебное расследование проводит Госбюро расследований. Решается вопрос о задержании правонарушителя.

Теги: #киевская_область #полиция
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