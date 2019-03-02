События

14:05 02.03.2019

СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

1 мин читать
СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ровенской области группу лиц, в том числе военнослужащего одной из воинских частей, которые занимались незаконным сбытом взрывчатых веществ.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, следователи и оперативники спецслужбы задокументировали двух гражданских лиц и военнослужащего инженерно-саперной группы одной из воинских частей, которые организовали сбыт взрывчатых веществ, используемых при утилизации боеприпасов. Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне в момент сбыта более 6 кг тротила и пяти электродетонаторов.

Сотрудники СБУ установили, что в целом реализовано почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов.

Во время следственных действий в помещении военного правоохранители изъяли также две гранаты РГД-5 с запалами и более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении его сообщников продолжаются процессуальные действия.

Теги: #торговцы #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 02.03.2019
СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

17:05 27.02.2019
СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

16:49 27.02.2019
СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

13:24 27.02.2019
СБУ провела обыски в охранной компании, соучредителем которой является священник УПЦ (МП)

СБУ провела обыски в охранной компании, соучредителем которой является священник УПЦ (МП)

17:08 26.02.2019
В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

В Черновицкой области сотрудник миграционной службы брал взятки за ускоренную выдачу биометрических загранпаспортов

15:29 26.02.2019
Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

15:35 22.02.2019
Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

13:32 22.02.2019
Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

13:55 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

13:54 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

Технические эксперты МВФ с 5 по 13 марта будут работать в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

Прах Нестора Махно может быть перевезен из Франции в Украину – глава Гуляйпольской райадминистрации

Один украинский боец ранен в результате обстрела боевиков - Минобороны

Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

Полиция ищет лжеминера супермаркета в Харькове

Инспекторы ГСЧС начали проверки безопасности избирательных участков по всей Украине

Глава НАСА назвал запуск новейшего американского космического корабля Crew Dragon революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА