СБУ в Ровенской области прекратила деятельность торговцев взрывчаткой, среди которых военнослужащий

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ровенской области группу лиц, в том числе военнослужащего одной из воинских частей, которые занимались незаконным сбытом взрывчатых веществ.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, следователи и оперативники спецслужбы задокументировали двух гражданских лиц и военнослужащего инженерно-саперной группы одной из воинских частей, которые организовали сбыт взрывчатых веществ, используемых при утилизации боеприпасов. Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне в момент сбыта более 6 кг тротила и пяти электродетонаторов.

Сотрудники СБУ установили, что в целом реализовано почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов.

Во время следственных действий в помещении военного правоохранители изъяли также две гранаты РГД-5 с запалами и более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении его сообщников продолжаются процессуальные действия.