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12:52 02.03.2019

Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

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Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Полицейские расследуют 59 уголовных производств, связанных с выборами, еще 53 – с ходом избирательной кампании, сообщает Национальная полиция Украины.

"За сутки полиция внесла в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ИФ) информацию о пяти уголовных правонарушениях, связанных с выборами", - сообщается на страничке Нацполиции в соцсети Фейсбук.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.

Теги: #полиция #выборы
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Интерфакс-Украина
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