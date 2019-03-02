Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Полицейские расследуют 59 уголовных производств, связанных с выборами, еще 53 – с ходом избирательной кампании, сообщает Национальная полиция Украины.

"За сутки полиция внесла в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ИФ) информацию о пяти уголовных правонарушениях, связанных с выборами", - сообщается на страничке Нацполиции в соцсети Фейсбук.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.