События

11:55 02.03.2019

Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

1 мин читать
Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

В ближайшие сутки, 3 марта, погоду в Украине будет определять холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью понизится до 6-11° мороза, в Сумской и Черниговской областях местами до 12-15° мороза. Днем на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла, на Правобережье 2-7° тепла.

Осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 марта самая высокая температура днем была +11,9 в 1995 году, самая низкая ночью -22,8 в 1929 году.

4 марта ночью местами в западных, днём в северных и восточных областях осадки, преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в западных областях до 5° тепла, днём 3-8° тепла, в западных и южных областях 8-13°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днём 5-7° тепла.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 01.03.2019
На выходных в Украине похолодает

На выходных в Украине похолодает

15:31 27.02.2019
Погода порадует украинцев в последний день февраля теплой, но ветреной погодой

Погода порадует украинцев в последний день февраля теплой, но ветреной погодой

12:01 26.02.2019
В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, местами с мокрым снегом

В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, местами с мокрым снегом

12:04 24.02.2019
Потепление придет в Украину в начале недели

Потепление придет в Украину в начале недели

10:25 24.02.2019
В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

13:07 23.02.2019
В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная и сухая погода

В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная и сухая погода

13:21 22.02.2019
Синоптики прогнозируют морозы в субботу в Украине, в воскресенье немного потеплеет

Синоптики прогнозируют морозы в субботу в Украине, в воскресенье немного потеплеет

12:36 21.02.2019
Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами и метелями в большинстве областей Украины в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами и метелями в большинстве областей Украины в ближайшие дни

12:08 20.02.2019
В Украине похолодает, в большинстве областей – осадки и порывистый ветер

В Украине похолодает, в большинстве областей – осадки и порывистый ветер

12:34 19.02.2019
Со среды погода в Украине изменится

Со среды погода в Украине изменится

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

Технические эксперты МВФ с 5 по 13 марта будут работать в Украине

"Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительного объема газа в ПХГ на случай провала переговоров с "Газпромом" по транзиту - глава НАК

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет лжеминера супермаркета в Харькове

Инспекторы ГСЧС начали проверки безопасности избирательных участков по всей Украине

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

Глава НАСА назвал запуск новейшего американского космического корабля Crew Dragon революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

К МКС отправился новейший американский космический корабль Crew Dragon в непилотируемом режиме

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА