Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

В ближайшие сутки, 3 марта, погоду в Украине будет определять холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью понизится до 6-11° мороза, в Сумской и Черниговской областях местами до 12-15° мороза. Днем на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла, на Правобережье 2-7° тепла.

Осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 марта самая высокая температура днем была +11,9 в 1995 году, самая низкая ночью -22,8 в 1929 году.

4 марта ночью местами в западных, днём в северных и восточных областях осадки, преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в западных областях до 5° тепла, днём 3-8° тепла, в западных и южных областях 8-13°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днём 5-7° тепла.