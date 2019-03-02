СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконное перемещение сигарет иностранного производства на территорию Одесской области.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жители одного из приграничных районов Одесской области наладили контрабандную переправку в регион сигарет иностранного производства для перепродажи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу.

По месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к функционированию контрабандного канала лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям.