СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконное перемещение сигарет иностранного производства на территорию Одесской области.
Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жители одного из приграничных районов Одесской области наладили контрабандную переправку в регион сигарет иностранного производства для перепродажи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу.
По месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к функционированию контрабандного канала лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям.